مساعد وزير الخارجية الأسبق : المحور الأفريقي أصبح نشطا في سياسة مصر

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس غينيا بيساو تعكس إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.





وأضاف "الحفني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن غينيا بيساو عضو في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وهي إحدى الدول الأفريقية التي تسعى مصر لتعزيز صلتها بها، ومن ضمنها استقبال رئيس غينيا بيساو في مصر.





وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس غينيا بيساو تضمنت الاطلاع على أهم القضايا التي تهم مصر سواء في المستوي الأمني أو الأمن المائي، وما تمثله الإجراءات الانفرادية من قبل أثيوبيا من ضرر لمصر والسودان.





وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المحور الأفريقي في سياسة مصر أصبح أنشط بكثير ويتناول الكثير من الجوانب، خاصة خلال عهد الرئيس السيسي، وأصبح هناك اهتمام خاص، وازدادت مصداقية مصر في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن مصر يهمها أن يكون هناك تواصل مع دول غرب أفريقيا، ومنها دولة غينيا بيساو.