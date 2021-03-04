ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق : المحور الأفريقي أصبح نشطا في سياسة مصر

الخميس 04/مارس/2021 - 08:55 م
السفير علي الحفني
السفير علي الحفني
Advertisements
محمد القاضي
قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس غينيا بيساو تعكس إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف "الحفني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن غينيا بيساو عضو في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وهي إحدى الدول الأفريقية التي تسعى مصر لتعزيز صلتها بها، ومن ضمنها استقبال رئيس غينيا بيساو في مصر.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس غينيا بيساو تضمنت الاطلاع على أهم القضايا التي تهم مصر سواء في المستوي الأمني أو الأمن المائي، وما تمثله الإجراءات الانفرادية من قبل أثيوبيا من ضرر لمصر والسودان.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المحور الأفريقي في سياسة مصر أصبح أنشط بكثير ويتناول الكثير من الجوانب، خاصة خلال عهد الرئيس السيسي، وأصبح هناك اهتمام خاص، وازدادت مصداقية مصر في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن مصر يهمها أن يكون هناك تواصل مع دول غرب أفريقيا، ومنها دولة غينيا بيساو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يؤكد دعم مصر لـ غينيا بيساو في كل المجالات

الرئيس السيسي: مستعدون لتعزيز التعاون مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة

السيسي: زيارة رئيس غينيا بيساو فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية غينيا بيساو

الرئيس السيسي يرحب برئيس جمهورية غينيا بيساو فى أول زيارة له إلى مصر منذ توليه الحكم

صلاح حليمة: زيارة رئيس غينيا بيساو لمصر تعزز العلاقات بين البلدين..فيديو

ترشيحاتنا

قيمته 2.1 مليون دولار.. حقن طفل مصري بـ أغلى دواء في العالم .. فيديو

قرار إماراتي عاجل بشأن فيروس كورونا فى دبي

بفضل قرار أوبك+.. ارتفاع أسعار النفط 6%

طريقة علاج منزلي للغدة الدرقية .. بديلًا للأدوية

اجتماع بين جالاتا سراي والاتحاد التركي بسبب مصطفى محمد ..تفاصيل

قرار عاجل من النائب العام الكويتي بشأن قضية شركة بوتيكات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات نوال الزغبي أثارت الجدل بأنوثتها

تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور