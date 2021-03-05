أسامة منير يكشف لأول مرة عن مواقف حدثت معه على السوشيال ميديا

روي الإعلامي أسامة منير، الكثير من الذكريات عن حياته العملية سواء في الإذاعة أو الغناء.





وقال منير خلال حواره ببرنامج " لايت شو" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" فيه مواقف تعرضت فيها للمهاجمة من خلال ناس علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسبب بعض الآراء، وزي ما فيه اللي بيهاجم فيه ناس برضو بتشكرني"





وأردف:"انا لا إعلامي كبير ، ولا فنان قدير ، أنا مُذيع صغير جدًا ، ومُطرب على قدي " .





وأوضح أنه تمكن خلال مشواره الإعلامى، بإنقاذ العديد من البيوت التي كانت على وشك الانهيار، لافتا إلى ان مفتاح الرجل عينه، ومفتاح المرأة أذنها، وتهتم أكثر بالتفاصيل.



