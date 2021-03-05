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توك شو

أسامة منير يكشف لأول مرة عن مواقف حدثت معه على السوشيال ميديا

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:59 ص
أسامة منير
أسامة منير
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حمزة شعيب
روي  الإعلامي أسامة منير،  الكثير من الذكريات عن حياته العملية سواء في الإذاعة أو الغناء.

وقال منير خلال حواره ببرنامج " لايت شو" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" فيه مواقف تعرضت فيها للمهاجمة من خلال ناس علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسبب بعض الآراء، وزي ما فيه اللي بيهاجم فيه ناس برضو بتشكرني"

 وأردف:"انا لا إعلامي كبير ، ولا فنان قدير ، أنا مُذيع صغير جدًا ، ومُطرب على قدي " .

وأوضح أنه تمكن خلال مشواره الإعلامى، بإنقاذ العديد من البيوت التي كانت على وشك الانهيار، لافتا إلى ان مفتاح الرجل عينه، ومفتاح المرأة أذنها، وتهتم أكثر بالتفاصيل.

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