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رياضة

محمود علاء يهنئ الأباتشي بعيد ميلاده .. الأسطورة

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:05 ص
شيكا ومحمود علاء
شيكا ومحمود علاء
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محمد بدران
حرص محمود علاء مدافع نادي الزمالك علي تهنئة صديقه في الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا بعيد ميلاده الـ35.

ونشر "محمود علاء" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع شيكابالا وكتب عليها معلقًا: "عيد ميلاد سعيد يا اسطورة".

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك وصلت أول أمس إلى تونس، وتوجه الفريق أمس لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.

ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.


محمود علاء يهنئ الأباتشي بعيد ميلاده .. الأسطورة
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