الانتهاء من أعمال رصف وصيانة 16 طريقا في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الانتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية 2020 - 2021م لأعمال رصف الطرق وتنفيذها على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأشار المحافظ، أنه تم خلال فبراير الماضى الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية ل 10 طرق وكذا الإنتهاء من أعمال الصيانة و رد الشيء لأصله لـ6 طرق أخرى بنطاق المحافظة وذلك على النحو التالى :

- نهو أعمال الطبقة الرابطة طريق القناوية مركز أبوحمص بطول 2.00 كم وبتكلفة 4.110 مليون جنيه.

- انهاء أعمال الطبقة السطحية طريق زاوية غزال نخنوخ مركز دمنهــور بطول 2.300 كم وبتكلفة 3.6 مليون جنيه.

- انهاء أعمال الطبقة السطحية طريق جسر ترعة الجرن حسين عمرو مركز دمنهــور بطول 2 كم وبتكلفة 3.9 مليون جنيه.

- انهاء أعمال الطبقة السطحية طريق الرزافة مركز الدلنجات بطول 0.9 كم وبتكلفة 1.265 مليون جنيه.

- إنهاء أعمال طبقة المخلفات طريق الصعايدة مركز أبو حمص بطول 1.700 كم وبتكلفة 2.90 مليون جنيه.

- انهاء أعمال طبقة المخلفات لتوسعة طريق النقراشي مركز إيتاي البارود بطول 2.50 كم وبتكلفة 3.46 مليون جنيه.

- انهاء أعمال طبقة المخلفات لتوسعة طريق حمد منيسى مركز المحمودية بطول 2.350 كم وبتكلفة 3.06 مليون جنيه.

- انهاء أعمال طبقة المخلفات لتوسعة طريق الحماد الشرقي والغربي مركز رشيد بطول 5 كم بتكلفة 6 مليون جنيه.

- انهاء أعمال طبقة الأساس طريق المغازي نخنوخ مركز المحمودية بطول 1.30 كم وبتكلفة 2.25 مليون جنيه.

- إنهاء أعمال طبقة التشريب طريق سندرينا مركز المحمودية بطول 2.00 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه.

- رد الشئ لأصله و رفع كفاءة طريق بوابات السادات م. بدر وإنهاء أعمال طبقة الأساس بعرض 8 متر بطول 2 كم وبتكلفة 5.350 مليون جنيه.

- رفع كفاءة وصيانة طريق زبيدة مركز ايتاى البارود بطول : 2 كم وبتكلفة 3.750 مليون جنيه

انهاء أعمال طبقة الأساس.

- صيانة ورفع كفاءة طريق منشية الرزافة م.شبراخيت بطول 1.50كم وبتكلفة 2.500 مليون جنيه

إنهاء أعمال طبقة الأساس.

- رد الشيء لأصله و رفع كفاءة طريق سكة الباشا م. الرحمانية بطول 1 كم وبتكلفة 2.55 مليون جنيه

نهو أعمال طبقة الأساس وسند جوانب الطريق بالدبش.

- رفع كفاءة و رد الشيء لأصله و صيانة طريق طراد النيل مركز المحمودية بطول 7.00 كم قطاعات متفرقة وبتكلفــــــة 3.750 مليون جنيه، نهو أعمال طبقة الأساس قطاعات وترنشات.

- رد الشيء لأصله و رفع كفاءة طريق بسنتواى مركز أبو حمص بطول 1 كم وبتكلفة 1.9 مليون جنيه

نهو أعمال طبقة الأساس.

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