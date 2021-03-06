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بين الناس

سكان مدينة فيصل بسيدى بشر يعانون من انتشار ورش دوكو وسمكرة السيارات

السبت 06/مارس/2021 - 09:41 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
ارسل القارئ كمال احمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار ورش الدوكو بمنطقة سكنه.

وقال أحمد في شكواه نعاني نحن سكان مدينة فيصل بسيدى بشر بمحافظة الاسكندرية من انتشار اورش دوكو السيارات وسمكرة السيارات وحدادين وورش اخري بكمية كبيرة جدا بالرغم انها منطقة سكنية وتحولت الجراجات الى ورش.

واضاف تنتشر أيضا المقاهى والتي تقوم بسرقة التيار الكهربائي والمياة وهدم البنية التحتية من ارصفة واسفلت وبلاعات الامطار التي تستخدم لغسيل السيارات والتي تعمل حتي منتصف الليل ولا احترام لسكان ولا للقانون  .

مشيرا إلى أن تم تقديم عدة شكاوى للحي دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.  

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.‎
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