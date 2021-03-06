سكان مدينة فيصل بسيدى بشر يعانون من انتشار ورش دوكو وسمكرة السيارات

ارسل القارئ كمال احمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار ورش الدوكو بمنطقة سكنه.





وقال أحمد في شكواه نعاني نحن سكان مدينة فيصل بسيدى بشر بمحافظة الاسكندرية من انتشار اورش دوكو السيارات وسمكرة السيارات وحدادين وورش اخري بكمية كبيرة جدا بالرغم انها منطقة سكنية وتحولت الجراجات الى ورش.





واضاف تنتشر أيضا المقاهى والتي تقوم بسرقة التيار الكهربائي والمياة وهدم البنية التحتية من ارصفة واسفلت وبلاعات الامطار التي تستخدم لغسيل السيارات والتي تعمل حتي منتصف الليل ولا احترام لسكان ولا للقانون .





مشيرا إلى أن تم تقديم عدة شكاوى للحي دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.





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