وزير البترول الأسبق: التقارير العالمية المثمنة للقطاع تعد إشادة بالدولة المصرية

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الاشادات والتقارير العالمية التي تصدر عن تقدم القطاع البترولي يعد اشادة بالدولة المصرية وقيادتها وليس بالقطاع البترولي فقط، لان اي نجاح لم يكن يتحقق في هذا القطاع منفصلا عن باقي قطاعات الدولة، لافتا الي ان القيادة الرشيدة للدولة المصرية ساهمت في تحقيق نجاحات كبيرة في مجال الطاقة والبترول، وتحقيق خطوات جيدة من خلال مجموعة من الاكتشافات، مشددا على أن مصر قادرة على تلبية احتياجات السوق الأوروبى من الغاز المسال.





وتابع وزير البترول الاسبق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الاكتشافات البترولية الأخيرة جعلت مصر في أن تكون منفذا للدول الأوروبية، وهو ما يجعل مصر لها دورا محوريا في المنطقة، حيث يمكن لها أن توفر الاحتياجات، مشيرا الي ان اوروبا تستهلك 600 مليار متر مكعب في السنة وثلث هذا الرقم يأتي من روسيا، ولذلك ثلثي هذا الرقم متاح لجميع الدول العالم، لذلك لمصر درو في تأمين الاحتياجات الاوروبية من الغاز.





وقال أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة لتوفير جزء كبير من احتياجات السوق الأوروبى"، خاصة أن أوروبا تعتمد على بعض البدائل مثل الطاقة الشمسية وغيرها، ولكن الدولة المصرية تخطو بشكل ثابت وكبير في مجال الغاز المسال، وتم تحقيق نجاحات كبيرة وهذه النجاحات سوف تستمر خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلى أن مصر تستطيع تستقبل جميع الغاز المنتج من الدول المجاورة التي ليس لديها تسهيلات التصدير.



