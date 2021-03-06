رحمة بهم .. دكتور جامعي يفاجئ طلابه في الامتحان بهذا السؤال

قال الدكتور مصطفى صادق، رئيس قسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة طنطا، إن الغرض من فكرته في السماح للطلاب بوضع سؤال والإجابة عليه في الامتحانات، نابعة من التعامل بمهنية وإنسانية من قبل دكتور الجامعة تجاه طلابه.









وأكد الدكتور مصطفى صادق، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، أن هذا فيه مراعاة لما يمر به الطلاب من ظروف جائحة كورونا وما تواجهه الدولة بالتأكيد من تحديات وصعوبات في تلك الفترة، معقبا: "إنك تكون دكتور جامعة ده شيء سهل أما إنك تكون إنسان مع طلابك ديه الصعوبة وخاصة في الظروف اللي بنمر بيها".









وأضاف أن ظروف تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم أثرت على الدراسة والطلاب بشكل كبير، ولذلك كان لزاما على أعضاء هيئة التدريس مراعاة ظروف الطلاب، خاصة في ظل صعوبة تحصيل المواد الدراسية لبعض الطلبة الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالسفر.









وأوضح أنه يكافئ طلابه بسؤال سهل ضمن 4 أسئلة تستطيع الطالبات أن يجبن عليه ويحصلن على درجة النجاح (مقبول) على الأقل رفقا بأولياء أمورهم، وتأثر الدراسة فى الجامعات بأزمة وباء كورونا.









وأشار إلى أنه راعى أيضا الطالبة المتميزة مع حفظ حقها فى الإجابة عن باقى الأسئلة والحصول على تقدير ممتاز أو جيد جدًا، لافتا إلى أن هذا الامتحان لاقى استحسانا وفرحا من الطالبات وصدى واسعا لتسهيل جزء من الاختبار لهن، واعتبرنه مكافأة مجزية من أستاذهن الذي يتعامل معهن كأنهن بناته.



