شاهد.. فتاة المنوفية تكسر كل القيود وتعلم الشباب قيادة السيارات بأحدث تكنولوجيا

قالت أسماء الوراقي، أول فتاة تعلم الرجال قيادة السيارات في المنوفية، إنها اقتحمت هذا المجال لحبها له منذ الصغر، معقبة: "أنا كنت بحب في الملاهي قيادة العربيات"، لافتة إلى أنها تعلمت القيادة في سن الإعدادي وبالفعل علمها والدها واستجاب لرغبتها.





وتابعت أسماء الوراقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنها استخرجت رخصة من اول سن 18، وبدأت ان تستغل موهبتها فقررت ان تعمل كمدرب للقيادة وعندما حققت فيها شهرة ونجاح كبير، رغم معارضة الكثيرين "لانها تحدي كبير كست".





واضافت انها قررت بفتح مركز خاص بها، وقامت فيه بالتعليم باسلوب حديث اكثر وهو من خلال جهاز محاكاة، لتقليل رهبة العميل عن السيارة وقيادتها، وتوصيل الفكرة بسهوله، مؤكدة انها ساعدها جهاز المحاكاة على تعليم الناس بسهولة، مشيرة: "جوزي بيشجعني وهو بيكون في شغله وانا في شغلي".



