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محافظات

المغربي رفع آثار تصادم 5 سيارات بطريق «سفاجا _قنا».. وفتح الطريق

السبت 06/مارس/2021 - 01:09 م
حادث التصادم
حادث التصادم
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إبراهيم جادالله
أكدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أن الإدارات التنفيذية وتمكنت في الساعات الأولي من صباح اليوم من رفع أثار حادث تصادم بين خمس سيارات" ميكروباص وملاكي و2ربع نقل وتريلا" وتمهيد الطريق وإعادة حركة الطريق عليه.

أوضحت النغربي، أن الكيلو 26 طريق سفاجا _قنا، وقع عليه حادث اصطدام بين عدد 5 سيارات سياره أجره ميكروباص وعدد 2 سياره ربع نقل وسياره ملاكي وسياره نقل(تريلا) بالكيلو 27 طريق سفاجا / قنا، مما اسفر عن أصابه شخص  باصابات بساقيه وتم تحويله لمستشفى الغردقه العام. 

وانتقل رئيس المدينة، وقيادات الوحدة المحلية وإدارة المرور بسفاجاومرفق إسعاف سفاجا بصحبتهم أوناش المرور لمكان التصادم لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات لإعادة حركة السيارات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتم إغلاق جانب من الطريق وعلى على صيانة ورفع آثار التصادم،  وقبل شروق الشمس تم الانتهاء  من ازاله مخلفات الاثار الناتجه عن الحادثه وغسل الطريق لمنع حدوث اضرار بسبب كميات الاسمنت علي الطريق.

وجهت المغربي الشكر لدور  رجال الشرطة والمرور بسفاجا علي سرعة العمل على رفع أثار حادث التصادم، وتجنيب السيارات بالحادث، والعمل على إعادة الحركة المرورية من جديد للطريق.
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