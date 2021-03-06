رئيس جامعة القاهرة ينعى ضحايا حادث طريق الكريمات





نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضحايا حادث طريق الكريمات والذي وقع أمس على الطريق الصحراوي الشرقي .













حيث نعى ضحايا الحادث قائلا : (أتقدم بخالص العزاء إلى أهلنا في بني محمديات بأسيوط ، في ضحايا ومصابي حادث الكريمات، تغمد الله تعالى الضحايا بواسع رحمته وفضله، وأسأله سبحانه أن يلهم أهالينا واسع الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين ويسبغ عليهم نعمة العفو والعافية ،اللهم اجعلها آخر الآخران) .









وكانت قرية "بني محمد" بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط قد شهدت يوم أمس حادثا مروعا على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا ، والذي أودى بحياة 20 شخصا من أبناء المحافظتين .