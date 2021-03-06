وكيل تعليم الغربية يتفقد لجان امتحانات نصف العام بمدارس طنطا..صور

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم السبت، خلال جولة ميدانيه لمتابعة سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية، وكذلك طلاب المرحلة الثانوية بمعهد النور للمكفوفين، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.









وقام وكيل الوزارة، بمتابعة لجان الامتحانات بمدارس طنطا الثانوية العسكرية بنين، التابعة للإدارة شرق طنطا، وأم المؤمنين الثانوية بنات، ومعهد النور للمكفوفين التابعتين لغرب طنطا.





وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان، وحجرات الكنترول بالمدارس، مشددا على إتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.



