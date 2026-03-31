ياسين منصور يجتمع بلاعبي الأهلي الأسبوع المقبل
إسرائيل تقرر وقف بيع الأسلحة لفرنسا
هل كذبة أبريل حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
مفبرك .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لفرد شرطة يجذب مواطنا بطريقة غير لائقة
إعلام إسرائيلي: إطلاق 15 صاروخا من لبنان نحو حيفا
سريع الانتشار .. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا ظهر بالخارج
محافظ الجيزة يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بنزلة الشوبك ويوقد شعلة النصر
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا
أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
حوادث

بالأسماء.. تعديل المسميات الوظفية لمأموري الضبط القضائي بالتموين والتجارة الداخلية

إسلام دياب

أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل القرار رقم 1037 لسنة 2026 ونشره بالجريدة الرسمية بتعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لبعض مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية وتخويل أحد العاملين بالوزارة صفة مأمور الضبط القضائي.

وبعد الاطلاع على المادة  (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، وعلى قرار وزير العدل رقم 6907 لسنة 2025 الصادر في 2025/11/18، وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (3820) المؤرخ 2025/5/21، وعلى كتاب قطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (891) المؤرخ 2025/10/13، وعلى كتاب قطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (30) المؤرخ 2026/1/14.

ونصت المادة الأولى على أن تعدل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لبعض مأمورى الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية الواردة أسماؤهم ضمن أسماء العاملين السابق تحويلهم صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم (6907) الصادر في 2025/11/18 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 163لسنة 1950الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، لتكون على النحو التالي:

جاء بالمادة المادة الثانية تعديل المسميات الوظيفية لبعض مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية الواردة أسماؤهم ضمن أسماء العاملين السابق تحويلهم صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 6907 الصادر في 18/11/2025 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، ليكون على النحو التالي:

أما المادة الثالثة فنصت على أن يخول العامل بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم الآتي اسمه بعد بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، وهو:

والمادة الرابعة نصت على أن تسرى صفة مأمورى الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الثالثة من القرار الماثل حتى 2027/11/30- تاريخ انتهاء القرار الوزارى الصادر في ذات الشأن رقم 7907 لسنة 2025 المؤرخ 2025/11/18، وكذا نصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم لتاريخ نشره. 

المستشار محمود الشريف وزير العدل المسميات الوظيفية مأموري الضبط القضائي وزارة التموين والتجارة الداخلية الضبط القضائي

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة

الدكتورة هالة مصطفى

قومي المرأة ينعى الدكتورة هالة مصطفى

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لقاءات رعوية مكثفة للبابا تواضروس الثاني مع أساقفة الإيبارشيات والأديرة | صور

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

