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توك شو

بينا باب جنة.. تعرف على دورها وانضمام 107 شباب وفتيات لهذا السبب

السبت 06/مارس/2021 - 02:24 م
مبادرة بينا
مبادرة بينا
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فرح علاء الخولي
قالت رحاب عبد الله، مدير مبادرة "بينا" بوزارة التضامن، إن مبادرة بينا هي واحدة من المبادرات التي اطلقتها وزارة التضامن في عام 2015، والهدف منها هو تحفيز الجهود التطوعية للمجتمع كله لصالح تحسين جودة الخدمات لابناءنا داخل دور الرعاية.

وتابعت مدير مبادرة "بينا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن وزارة التضامن تتعامل مع اكثر من قطاع ومستوى، ومبادرة "بينا" تحفز فكرة المسآلة القانونية للمجتمع وليس الدولة ووزارتها فقط، ولذلك يتم التعامل على جذب المتطوعين وتدريبهم على كيفية التعامل مع ابناء المصريين في دور الرعاية المختلفة، وذلك من خلال مجموعة من الحملات.

واوضحت ان المبادرة تحرص على استمرار هذه الحملات وذلك من خلال زيادة اعداد المتطوعين، مؤكدة على ان هناك اقبال الكثير من المتطوعين، معقبة: "بينا باب خير وجنة بيتفتح لاي حد بيشتغل فيها"، مردفة ان الاهتمام بالايتام وصية من وصايا الرسول، وذلك من خلال خطوات مختلفة خلال المبادرة مثل برنامج "بينا تكنولوجي" والتي انتهت المرحلة الاولى منه من يومين نقدم اليه 107 شاب وفتاة ممن لديهم مهارات التعامل مع التكنولوجيا والكمبيوتر وذلك على مستوى القاهرة والإسكندرية.

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