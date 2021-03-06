رئيس مدينة سيوة يتابع استبدال الصرف الزراعي المكشوف بالمغطى

تفقد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم أعمال إنشاء جسر مصرف السلام العمومي، كما تفقد أعمال توسعة طريق فطناس واستبدال الصرف الزراعي المكشوف بالمغطى بحضور محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، وإدارة المتابعة الميدانية، والإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة.









ووجّه بإنهاء الأعمال بكفاءة عالية و في التوقيتات المحددة، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي للواحة، ومنع انتشار الحشرات الضارة، بالإضافة الى تسهيل للحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمناطق لحريك، و فطناس، وتجزرتي، وجسر فطناس- تنتاكل

واضاف أن ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في متابعة الأعمال الجارية ميدانيًا بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.





كما تفقد رئيس مركز ومدينة سيوة أعمال إنشاء جسر مصرف السلام العمومي، كما تفقد أعمال رصف طريق المراقي - بهي الدين بالطبقة الاسفلتية، موجهًا بإنهاء الأعمال الجارية بكفاءة عالية و في التوقيتات المحددة وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي للواحة.





كما تفقد رئيس مركز ومدينة سيوة أعمال إنشاء مقر إدارة تموين سيوة بمنطقة رمل المستشفى بمدينة سيوة، كما تفقد نافورة مياه ميدان المسجد الكبير، وتم مناقشة مقترح تطوير النافورة، و إظهارها بالمظهر اللائق والحضاري لتناسب الشكل البيئى والمعمارى بالواحة .



