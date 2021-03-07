بعد سؤال عن لاعب الزمالك.. عضو بـ الشيوخ يطالب بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

استنكر النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، من وجود حالة من عدم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية بالنسبة للمدارس والجامعات وأبرزها وضع أسئلة لا تمت المنهج الدراسي القائم بصلة أي الخروج عن نص المادة، معقبا " انت عندك منهج ملتزم متخرجش عنه ".





طالب " البلشي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إلتزام مستشاري المواد الذين يقومون بالإشراف النهائي على أسئلة الورقة الامتحانية من خلال سرد الأخطاء الواردة قبل إحداثها أزمة أو مشكلة من شأنها إيجاد قلق وزعر بين الطلاب وأولياء الأمور.





ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الورقة الامتحانية لابد أن تتضمن أسئلة تقيس مدي مستوي التفكير والإستيعاب لدي الطالب وذلك من أجل تخريج أجيال تتميز بمستويات تفكير عليا، قائلا " عايزين طالب فاهم مش حافظ وملقن".





وكان النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، حذر من الخروج المتكرر عن النص في وضع الامتحانات سواء للجامعة أو مراحل النقل الدراسية، مؤكدا علي أنه يثير أزمات ويضيع مجهود الطلاب.





جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن إدارة الهرم التعليمية شهدت خلال الساعات الماضية أزمة في أن طلاب المرحلة الأولى الإعدادية تفاجئوا بأن امتحان اللغة العربية من الترم الثاني، وليس من المقرر في الترم الأول وأيضا جامعة سوهاج شهدت واقعة السؤال الذي افترض فيه وفاة لاعب الزمالك بن شرقي، وهو ما يمثل خروج عن النص وضوابط الامتحانات.



