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اقتصاد

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك خلال الأسبوع الجاري بمعدل 3 مليارات جنيه.. اعرف السبب

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تعتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي، للسيطرة علي عجز الموازنة العامة والوفاء بالالتزامات الحكومية.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية تلقي "صدى البلد" نسخة منه؛ عن تقليص حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بقيمة تقدر بـ 51 جنيهاً بزيادة تقدر بـ 3 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

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وذكرت وزارة المالية؛ أنه تم الاتفاق مع البنوك المصرية والمؤسسات المالية المحلية والدولية؛ من خلال أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب صفقات الطرح عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.

ومن المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحًا أنه سيتم بيع أجلي 91 و 266 يومًا اعتبارا من اليوم، الأحد، بقيمة 19 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يومًا بقيمة 17 مليار جنيه .

وقالت الوزارة إنها ستبيع سندات خزانة من استحقاقي 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه اعتبارًا من غدٍ الاثنين.
 
يذكر أن وزارة المالية رفعت الأسبوع الجاري من طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل 3 مليارات جنيه، بعد أن كان مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق إلى نحو 48 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.
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