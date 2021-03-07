صلاح الدين الأيوبي.. قائد احترمه أعداؤه ونعوه يوم رحيله.. شاهد

عرضت قناه روسيا، اليوم، فيديو لشخصية قوية اشتهرت بأخلاقها قبل بطولتها لا يستطيع احد تجاهله انه القائد المتسامح صلاح الدين الأيوبي المؤسس الفعلي للدولة الايوبية .
وأضاف الفيديو أن القائد صلاح الدين الأيوبي كتبت عنه حكايات ورويت أسرار عن حضوره المربك للأعداء بطل ذكرته كتب العرب والغرب ولقبته بالملك الناصر وأضحت دولته اعظم دول المشرق بسبب انتصاره على الصلبيين في معركة حطين مستردا بيت المقدس .
وأوضح الفيديو صلاح الدين الأيوبي عرف بشغفه لتعلم الفقه الإسلامي إلي جانب امتلاك معرفة واسعة في التاريخ العربي والشعر والرياضيات .