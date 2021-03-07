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وزير التعليم العالي: ربنا يديكم طول العمر ونشوف فرع جامعة السويس بـ أبورديس

الأحد 07/مارس/2021 - 01:47 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتورة خالد عبد الغفار
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "تن"، كلمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أثناء وضع حجر الأساس لإنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اختار موقع الجامعة بناءً على رغبة محافظ جنوب سيناء، بعد أن خصص لها مساحة 50 فدانًا، لتكون نواة لإقامة جامعات حكومية بالمحافظة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المرحلة الأولى من الجامعة يتضمن 4 كليات "التربية والآداب والعلوم والتجارة"، وسيجري إنشاء، وتجهيز فرع الجامعة على أعلى مستوى.

وأوضح أنه سيكون هناك 13 كلية في تلك الجامعة، قائلا: "ربنا يدينا ويديكم طول العمر لما نشوف الجامعة مبنية"، مؤكدا أن الدولة تهتم بملف التعليم وعلى رأسها تعليم أبناء سيناء.
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