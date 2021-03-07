ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إطلالة كلاسيك.. كريم محمود عبد العزيز يتألق في احدث ظهور.. شاهد

الأحد 07/مارس/2021 - 04:27 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
Advertisements
محمد بدران
شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعيه صورة جديدة، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم محمود عبد العزيز داخل سيارتة بإطلالة كلاسيك، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى"، المقرر عرضه قريبا بدور العرض.

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.

وخاض كريم محمود عبد العزيز سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل "هوجان"، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج "سينرجى".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توب كحلي.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة انيقة

بإطلالة رياضية..ميرنا نور الدين تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

بـ بنطلون جلد لامع .. ميرنا نور الدين تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

باللون الأسود.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور لها

بـ نظارة شمس أنيقة.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها داخل سيارتها

ترشيحاتنا

أسطورة ليفربول يوصي إدارة الريدز بتلبية رغبة محمد صلاح

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

الخطيب يدعم الجهاز الفني وفريق الكرة بالأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها