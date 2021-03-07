40 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن جائزة المبدع الصغير ومزاياها

هنأ الكاتب المسرحي محمد ناصف، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، منوها بأنهم مستقبل أي دولة، لافتا إلى أن الدولة بدأت بشكل جاد وفعال للبحث عن المواهب الصغيرة ورعايتها في الفترة القادمة.





وأضاف الكاتب المسرحي محمد ناصف، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جائزة الدولة للمبدعين الصغار إحدى الجوائز الكبيرة التي أُصدرت بقرار من رئيس الجمهورية رقم 204 في أكتوبر الماضي 2020، وبرعاية الفاضلة إنتصار السيسي زوجة الرئيس، فبذلك القرار تمت إضافة قرار خامس للجوائز الـ 4 الكبار للدولة.





وأوضح أن الجوائز الـ 4 كانت جائزة الدولة التشجيعية لتحت 40 سنة، وجائزة الدولة للتفوق لمن فوق 40 سنة، وجائزة الدولة التقديرية وهي الأقدم، واستحداث جائزة النيل، وأخيرا جائزة المبدع الصغير.





وكشف عن 4 مزايا لجائزة المبدع الصغير، ومنها جائزة مالية كبيرة قيمتها 40 ألف جنيه لكل طفل يفوز، مؤكدا أن عدد الجوائز 16 في 3 مجالات مختلفة، وأيضا من مزاياه أن مؤسسات الدولة منوط بها أن ترعى هؤلاء الصغار، إلى جانب المجلس الأعلى للثقافة سيقوم بنشر أعمالهم، وحفظ حقوق الملكية الفكرية لهؤلاء الأطفال.



