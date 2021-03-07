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أخبار العالم

بـ صاروخ باليستي.. محاولة لاستهداف شركة أرامكو السعودية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:33 م
السعودية تكشف عن
السعودية تكشف عن محاولة لاستهداف شركة أرامكو
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قسم الخارجي

أشارت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، إلى محاولة متعمدة جديدة للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة سقوط شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسيات مختلفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المصدر أنه لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة تؤكد أن هذه الاعتداءات التخريبية تعد انتهاكًا سافرًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.

ودعت السعودية دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية

بدوره قال العميد تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، حيث تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.
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