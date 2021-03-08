هجوم سيبراني يستهدف 20 ألف مؤسسة فى الولايات المتحدة.. تفاصيل

تعرضت 20 ألف مؤسسة فى الولايات المتحدة للاختراق بسبب خلل فى أحد خوادم شركة مايكروسوفت،وفقًا لتقرير قناة العربية





وأضاف التقرير أنه تم الاختراق من قبل مجموعة من الهاكرز لبرنامج البريد الإلكتروني مايكروسوفت إكسشينج Microsoft Exchange،المستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات الكبرى.





وأوضح التقرير أن الهاكرز قاموا بإستغلال أربعة نقاط ضعف غير معروفة سابقًا فى برامج مايكروسوفت، مكنتهم فى التحكم عن بعد فى البريد الوارد دون الحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني ضار .





وقالت مايكروسوفت إن المخترقين استخدموا خوادم البريد لمهاجمة أهدافهم





وألقت شركة التكنولوجيا العملاقة باللوم على الصين، موضحة أن جهة التهديد الذى يطلق عليها اسم "Hafnium" حاولت سرقة معلومات من مجموعات كباحثين الأمراض المعدية و متعاقدى الدفاع ومؤسسات التعليم العالم.





وحذر البيت الأبيض من أن التهديد مازال فعالا ونشطا وأن نقاط الضعف فى خوادم مايكروسوفت من الممكن ان تكون بعيدة المدى.