مبروك عطية: المتحرش بطفلة المعادي يستحق الفضيحة

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن المتحرش بطفلة في المعادي يستحق الفضيحة، لكن نشر هذه الفيديوهات ليل نهار لا يليق مشيرا إلى أن الله لا يفضح عبدا من أول مرة بحسب قول الفاروق عمر بن الخطاب لأحد اللصوص عند قطع يده.





وأضاف مبروك عطية، خلال حديثه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":" أن السيدة التي تصدت للمتحرش جديرة بالاحترام وقامت بعمل شجاع، مضيفا:"أولى بالإنسان أن يستر على نفسه، لكن إذا وقعت عين شاهد عليه فيجب أن يتقدم ولا يكتم الشهادة".





وفي سياق آخر قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن الأبناء لا يستطيعون أن يقدموا البر الكامل لوالديهم، ومقولة "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه" لا يمكن أن يبلغ منتهاه، ولن يوفي أحد حق الله.

وأوضح : "الابن عاق؛ لو رفع الصوت فوق مستوى صوتهم، وعاق أيضًا لو كان وجهه عابسا أو يعطيهم ظهره أو خالف أمرًا من الأمور إلا الشرك بالله".





وتابع مبروك عطية: "رفع الابن دعوى ضد الأب، لأخذ حق بحكم قضائي؛ ليس عقوقا".



