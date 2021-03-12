ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

التذاكر خلصت.. معاناة مرضى مستشفى الرمد المركزى فى إمبابة

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
أستغاث عدد من المرضى والمترددين على مستشفى الرمد المركزى من نفاذ تذاكر كشف العيادات الطبية بالمستشفى والاكتفاء بعدد قليل من المرضى، رغم تواجد طوابير طويلة من المرضى أمام شباك التذاكر ليتفاجأ المرضى بعبارة " التذاكر خلصت فوت علينا بكرة " .

ويقول المرضى في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": " إننا نتفاجأ في الساعة الـ9 صباحا بجملة “التذاكر خلصت فوت علينا بكرة”، فهل ينتظر المريض بأوجاعه أيام ليلقى الرعاية والعلاج، مؤكدا على تكرار المعاناة يوميا مع المرضى.

وأضافوا  إلى قيام الموظفين بقطع عدد قليل من التذاكرولذلك يتكدس المرضى على شباك التذاكر من الساعة الـ7صباحا خوفا منهم من نفاذ التذاكر .
مناشدين المسئولين النظر في معاناة المرضى وحقهم في الكشف والعلاج المجاني من وضع حد لعدد التذاكر .

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان منطقة مساكن السيول فى أبو تيج يشكون جحيم استمرار انقطاع المياه

زيادة ورديات قطع التذاكر مطلب أهالى كفر الشيخ سليم فى الغربية.. شاهد

مليون نسمة بدون خدمات طبية بعد هدم مستشفى بنى مزار منذ 3 سنوات.. صور

سكان شارع السوق بمدينة نصر يطالبون بتنفيذ قرار إزالة عقار ٣٩٣ للحفاظ على أرواحهم

منزل آيل للسقوط يعرض سكان حارة طايع حسن فى طنطا للخطر.. صور

سكان بلوك 1 بمساكن الشيخ مبارك يناشدون إزالة الأدوار المنهارة

ترشيحاتنا

رسميا.. الزمالك يعلن تعاقده مع كارتيرون

الأمن يكشف تفاصيل تغيب فتاة فى أسيوط

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

رونالدو يحرم ريال مدريد من ضم كليان مبابي

الزمالك يوجه الشكر لجايمي باتشيكو وجهازه المعاون

لسبب غريب.. شابة تنفصل عن زوجها بعد شهرين من الزواج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور