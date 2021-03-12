التذاكر خلصت.. معاناة مرضى مستشفى الرمد المركزى فى إمبابة

أستغاث عدد من المرضى والمترددين على مستشفى الرمد المركزى من نفاذ تذاكر كشف العيادات الطبية بالمستشفى والاكتفاء بعدد قليل من المرضى، رغم تواجد طوابير طويلة من المرضى أمام شباك التذاكر ليتفاجأ المرضى بعبارة " التذاكر خلصت فوت علينا بكرة " .





ويقول المرضى في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": " إننا نتفاجأ في الساعة الـ9 صباحا بجملة “التذاكر خلصت فوت علينا بكرة”، فهل ينتظر المريض بأوجاعه أيام ليلقى الرعاية والعلاج، مؤكدا على تكرار المعاناة يوميا مع المرضى.





وأضافوا إلى قيام الموظفين بقطع عدد قليل من التذاكرولذلك يتكدس المرضى على شباك التذاكر من الساعة الـ7صباحا خوفا منهم من نفاذ التذاكر .

مناشدين المسئولين النظر في معاناة المرضى وحقهم في الكشف والعلاج المجاني من وضع حد لعدد التذاكر .





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