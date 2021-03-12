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حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بطريق شبراييل - السنطة

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:19 م
جثة
جثة
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احمد علي
لقى شاب مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة الجناين بقرية شبرابيل التابعة لمدينة السنطة وعلي بعد مترات قليلة من دخوله محطة شبراقاص  .


تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية  اخطارا من إدارة شرطة النجدة بدهس قطار  أحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من رصيف محطة شبراقاص.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ والفحص تبين اصطدام قطار  بشخص فى العقد الرابع من العمر يرتدى كامل ملابسة خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ووفاته فى الحال وتم نقل أشلائة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام واستأنف القطار سيره.

وكلفت إدارة اليحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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