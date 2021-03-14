قرار عاجل من التعليم بشأن امتحان التربية الفنية لطلاب الإعدادية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحان التربية الفنية للصف الثالث الاعدادي العام ، على مستوى الادارة التعليمية يوم الاربعاء 19 مايو 2021.
وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر ان يتولى معلمي التربية الفنية بكل مدرسة تقدير أوراق الاجابة الخاصة بـ امتحان التربية الفنية لطلاب الشهادة الاعدادية.
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وشددت وزارة التربية والتعليم على معلمي التربية الفنية ، بضرورة تدريس موضوعي التعبير الفني والتصميم الفني للطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، وترحيل الانشطة والمواد الفنية المقررة المناهج واستكمال المناهج الدراسية حتى نهاية العام الدراسي .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة الاعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية للعام الدراسي 2020/2021 فتتمثل فيقوم معلم التربية الفنية في سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الاعدادي العام بتقييم أعمال الطلاب الفنية خلال الفصل الدراسي الثاني ، و وضع درجات على الاعمال الفنية (التعبير الفني والتصميم الفني ) للطلاب من خلال الفترة الدراسية بالمدرسة أو ممارسة النشاط من المنزل اونلاين ، بالتواصل مع المعلم من خلال صفحة المدرسة أو الادارة التعليمية حتى نهاية العام الدراسي.
وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الصف الثالث الإعدادي.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يُعقد امتحان تكميلي للطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول في الحالات التالية:
- إذا تغيب عن امتحان الفصل الدراسي الأول.
- إذا لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول.
- إذا حصل على نسبة 50% فأكثر في الورقة الامتحانية التي أدى فيها الامتحان في الفصل الدراسي الأول ولم يحصل على 25% فأكثر في مادة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم : يُعقد امتحان مادة التربية الدينية طبقًا لجدول كل مديرية تعليمية على حدى.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مواعيد الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية كالتالي :
يُعقد امتحان مادتي اللغة العربية والرياضيات يوم الأحد الموافق ١١ أبريل ٢٠٢١ في مواعيد مختلفة ، ويُعقد امتحان مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١ في مواعيد مختلفة.
أما بالنسبة لـ الفصل الدراسي الثاني ، قررت وزارة التربية والتعليم أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وكنترولات على مستوى الجمهورية وفق الاجراءات المتبعة
وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لمدير المديرية التعليمية اتخاذ القرارات المناسبة التي بشأنها قبول حالات الاعتذارات القهرية لطلاب الشهادة الاعدادية سواء لطلاب المدارس الرسمية أو المدارس الدولية الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحانات التكميلية ، لافتةً إلى أنه سيتم عقد امتحان مجمع على مستوى المديرية لهؤلاء الطلاب كبديل قبل موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني