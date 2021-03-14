قرار عاجل من التعليم بشأن امتحان التربية الفنية لطلاب الإعدادية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحان التربية الفنية للصف الثالث الاعدادي العام ، على مستوى الادارة التعليمية يوم الاربعاء 19 مايو 2021.





وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر ان يتولى معلمي التربية الفنية بكل مدرسة تقدير أوراق الاجابة الخاصة بـ امتحان التربية الفنية لطلاب الشهادة الاعدادية.





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وشددت وزارة التربية والتعليم على معلمي التربية الفنية ، بضرورة تدريس موضوعي التعبير الفني والتصميم الفني للطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، وترحيل الانشطة والمواد الفنية المقررة المناهج واستكمال المناهج الدراسية حتى نهاية العام الدراسي .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة الاعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية للعام الدراسي 2020/2021 فتتمثل فيقوم معلم التربية الفنية في سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الاعدادي العام بتقييم أعمال الطلاب الفنية خلال الفصل الدراسي الثاني ، و وضع درجات على الاعمال الفنية (التعبير الفني والتصميم الفني ) للطلاب من خلال الفترة الدراسية بالمدرسة أو ممارسة النشاط من المنزل اونلاين ، بالتواصل مع المعلم من خلال صفحة المدرسة أو الادارة التعليمية حتى نهاية العام الدراسي.





وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الصف الثالث الإعدادي.





حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يُعقد امتحان تكميلي للطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول في الحالات التالية:

- إذا تغيب عن امتحان الفصل الدراسي الأول.

- إذا لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول.

- إذا حصل على نسبة 50% فأكثر في الورقة الامتحانية التي أدى فيها الامتحان في الفصل الدراسي الأول ولم يحصل على 25% فأكثر في مادة.





وأضافت وزارة التربية والتعليم : يُعقد امتحان مادة التربية الدينية طبقًا لجدول كل مديرية تعليمية على حدى.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مواعيد الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية كالتالي :

يُعقد امتحان مادتي اللغة العربية والرياضيات يوم الأحد الموافق ١١ أبريل ٢٠٢١ في مواعيد مختلفة ، و يُعقد امتحان مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١ في مواعيد مختلفة.





أما بالنسبة لـ الفصل الدراسي الثاني ، قررت وزارة التربية والتعليم أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وكنترولات على مستوى الجمهورية وفق الاجراءات المتبعة



