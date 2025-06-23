سموتريتش: فككنا حماس وحزب الله.. وسقوط الأسد فتح الباب لإسقاط النظام الإيراني

زعم وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "إيران تمارس ضغوطًا كبيرة على حزب الله لدفعه للدخول في مواجهة مع إسرائيل، إلا أن الحزب لا يستجيب حتى الآن"، معتبرًا أن النظام الإيراني يواجه تهديدات متصاعدة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انهياره.

وأضاف سموتريتش: "تخيلوا ما كان سيحدث لو كنا مضطرين الآن لمهاجمة إيران بينما حماس وحزب الله في ذروة قوتهما. أولًا فككنا حماس، ثم حزب الله، وبعدها سقط الأسد"، في إشارة إلى ما وصفه بتراجع قوة هذه الجهات أمام التحركات الإسرائيلية والإقليمية.

وشدد الوزير الإسرائيلي على وجود ثلاثة تهديدات رئيسية من إيران، وهي "النووي، الصواريخ، والتهديد الإرهابي العام"، مؤكدًا أن "إسرائيل تأمل في إنهاء هذه التهديدات قريبًا، وتواصل الدفع باتجاه عزل إيران واستمرار العقوبات الدولية ضدها".

وختم سموتريتش بالقول: "لا يمكن للعالم أن يتسامح مع دولة تدعو لتدمير إسرائيل والولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن "الضغوط المتزايدة قد تزعزع النظام الإيراني وتؤدي في نهاية المطاف إلى سقوطه".