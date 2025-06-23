تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و575 شاحنة و377 سيارة .

وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و325 شاحنة و318 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و250 شاحنة و59 سيارة .

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة Mariona Star وعلى متنها 1057 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها وحجرها بالحجر الطبي بمدينة سفاجا، كما استقبل الميناء السفينتين ALcudia Express وBelagos Express، بينما غادرت العبارة عمان.

ولفت إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 3200 طن بضائع و206 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، وآور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2578 راكبا بموانيها.