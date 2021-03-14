طبيبة السلام تتصدر السوشيال ميديا.. ورواد تويتر: بأى ذنب قتلت

تصدرت طبيبة السلام موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وعبر من رواد السوشيال ميديا عن غضبهم بسبب الحادث الاليم الذي تعرضت له، وفقدت حياتها.





وتعرضت طبيبة لضرب مبرح داخل شقتها فى منطقة السلام على يد صاحب العماره وجيرانها، حيث زعموا أنها كانت داخل شقتها برفقة أحد أصدقائها وألقوها من الدور السادس، في المقابل يقول أ خيها أنها كانت برفقة بائع أنابيب، وكان باب شقتها مفتوحا، وقاموا باقتحامه وضربها والقائها.





وجاءت أبرز تعليقات رواد تويتر:





في خبر عن دكتورة عندها 32 سنة صاحب العمارة اللي ساكنة فيها ومراته كسروا عليها باب الشقة وقتلوها عشان كانت قاعدة مع صديق ليها في شقتها، كل مرة الواحد بيتصالح مع الحياة في البلد دي ويقول معلش خلينا في دوايرنا المقربة ونعيش في البابل وخلاص بتلاقي خبر زي دا يفكرك إن مفيش مفر بجد.









امرأة وطبيبة مصرية عمرها 34 سنة تعيش وحدها، صاحب المبنى وزوجته والبواب وأحد السكان كسروا باب الشقة لان صديقها كان عندها، ضربوها ورموها من الطابق ٦ الأربعة اللي قتلوها صورة عن مجتمعاتنا الهمجيّة اللي تعتبر النساء ملك خاص ويتم قتلها عند كسرها سلطتهم وتقاليدهم الوهمية.









الوضع تغير ...كنا في قتل فتيات صغيرات من قبل أفراد العائلة بحجة الشرف ...اليوم أصبحنا نتكلم عن قتل امرأة طبيبة على يد الجيران بحجة الشرف ...والأمور ذاهبة للمزيد من الجنون ..والجهل وحش لا يشبع من دماء النساء









بأى ذنب قُتِلَتْ ؟!

أحزننى ما قرأته عن جريمة مقتل طبيبة السلام وهذا ليس جرس الإنذار الأول ولكن للأسف الشديد لن تكون هى الجريمة الأخيرة فى هذا المجتمع المتدين زورًا وبهتانًا !!!

قتل نفس بهذه الطريقة لاعلاقة له لا بالدين الذى نعرفه ولا بالأخلاق ولا بالعرف





هو ده طبيعى؟؟ خلاص بقت كلها بتدى الحق لنفسها تقتل اى حد كده كأنه شئ معتاد؟؟