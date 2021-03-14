ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سوريا.. إصابة 5 مواطنين في انفجار لغم أرضي بريف سلمية شرقي حماة

الأحد 14/مارس/2021 - 10:04 ص
حلقل ألغام في سوريا
حلقل ألغام في سوريا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في منطقة وادي العزيب بريف سلمية، شرقي حماة.

وقال المرصد، إن الانفجار أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجراح بينهم طفل على الأقل.

وكان المرصد السوري وثق، أمس السبت، مقتل رجل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في أرض زراعية ضمن قرية المغير بريف حماة الشمالي.

كما كان المرصد السوري رصد مقتل طفلين من أبناء قرية أم هويش بريف تل أبيض الغربي شمالي محافظة الرقة، إثر انفجار قذيفة، وذلك أثناء عبث أحد الطفلين بها.

وعلى صعيد متصل، انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب في ناحية الجلاء بريف البوكمال شرق دير الزور، ما أدى إصابة رجل ونجله.

وحسب ما ورد من المرصد، فيبلغ عدد الذين قتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، 478 شخصًا بينهم 72 مواطنة و151 طفلًا، وذلك من بداية شهر يناير 2019 وحتى اليوم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحرب تشتعل بين داعش والجيش السوري.. قطع شبكة الاتصالات في دير الزور

المرصد السوري: تنفيذ أكثر من 20 ضربة جوية للقضاء على داعش

غارات حربية على مواقع للحرس الثوري الإيراني بمدينة البوكمال السورية

بعد القصف الإسرائيلي.. انفجار غامض يضرب منطقة نفوذ ميليشيات إيرانية شرقي سوريا

انفجار لغم أرضي.. مقتل عنصرين من الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور بسوريا

سوريا.. مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 في انفجار لغم بريف حماة

ترشيحاتنا

محمد عيد الصغير: أعمل مع فريق للسيرك يجوب الشرق الأوسط

خطر جسيم يهدد البشرية.. طلب عاجل من الإمارات لـ مجلس الأمن الدولي

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

واما: عمرو مصطفى ترك الفرقة بعد تلحينه لعمرو دياب

لميس الحديدي: ما يحدث في 6 أكتوبر والشيخ زايد تشويه لحياة الناس

الكشف عن آخر تطورات لقاحات كورونا في الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأوفر برايس يرفع أسعار شيري أريزو 5 في مصر

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021.. صور

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام