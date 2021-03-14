سوريا.. إصابة 5 مواطنين في انفجار لغم أرضي بريف سلمية شرقي حماة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في منطقة وادي العزيب بريف سلمية، شرقي حماة.





وقال المرصد، إن الانفجار أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجراح بينهم طفل على الأقل.





وكان المرصد السوري وثق، أمس السبت، مقتل رجل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في أرض زراعية ضمن قرية المغير بريف حماة الشمالي.





كما كان المرصد السوري رصد مقتل طفلين من أبناء قرية أم هويش بريف تل أبيض الغربي شمالي محافظة الرقة، إثر انفجار قذيفة، وذلك أثناء عبث أحد الطفلين بها.





وعلى صعيد متصل، انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب في ناحية الجلاء بريف البوكمال شرق دير الزور، ما أدى إصابة رجل ونجله.



