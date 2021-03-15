من أشهى الأكلات الإيطالية.. طريقة عمل اللازانيا

لازانيا الجبن
لازانيا الجبن بالمقادير
نصف كوب جبن كريمى
2 بيضة
50 جم زبدة
أوراق للازانيا
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 بيضة
50 جم زبدة
أوراق للازانيا
1/2 ملعقة صغيرة ملح
كيفية تجهيز اللازانيا:
1. نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.
2. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.
3. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح
1. نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.
2. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.
3. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح
4.قومى برص اللأزانيا حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن و غطي بورق ألمنيوم و اخبزيها في فرن محمى جيدًا لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لون الجبن بنيًا
مقادير لازانيا الدجاج:
لازانيا شرائح
خلطة بشاميل
صدور دجاج
جبنة فيتا
جبنة بارميزان
لبن
صلصة
طماطم
بصل
كريمة لباني
ثوم
زيت
ملح
فلفل أسود
زبدة
زعتر
طريقة تحضير لازانيا الدجاج والخضار بالبشاميل:
-يوضع دقيق مع زبدة لعمل البشاميل ويحرك جيدًا، ثم يضاف لبن وكريمة لباني ويقلب ثم يرفع قبل أن يثقل قوامه.
-توضع صلصة طماطم وقليل من البشاميل في طاجن زجاجي.
-يفرم بصل وثوم ويوضعا في طاسة بها زيت على النار مع زعتر طازج مفروم.
-تضاف قطع صدور الدجاج وملح وفلفل وكريمة لباني وقليل من الدقيق.
-يوضع جزء من البصل والثوم في طاسة أخرى على النار مع صلصة طماطم ويقلب قليلا.
-يضاف إليها الماء وتغلى مع ملح وفلفل ثم تفرد شرائح اللازانيا، ويوضع عليها الجبنة الفيتا وشريحة لازانيا أخرى.
-توضع شرائح اللازانيا في الطاجن وتضاف إليها جبنة ثم صوص.
-تكرر الطبقات مرة أخرى، ثم تصب صلصة الطماطم وصوص البشاميل ثم جبنة بارميزان مبشورة.
- تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج اللازانيا وتقدم.