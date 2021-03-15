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مرأة

من أشهى الأكلات الإيطالية.. طريقة عمل اللازانيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:17 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

إذا كنت من عشاق المطبخ الايطالى فلن تجدين أشهى من اللازانيا إليك وفقا لموقع ministbaker  وصفتين لتحضير اللازانيا  .

لازانيا الجبن

لازانيا الجبن بالمقادير
نصف كوب جبن كريمى
2 بيضة
50 جم زبدة
أوراق للازانيا
1/2 ملعقة صغيرة ملح

كيفية تجهيز  اللازانيا:
1.  نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.

2. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.

3. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن  وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح

4.قومى برص اللأزانيا حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن و غطي بورق ألمنيوم و اخبزيها في فرن محمى جيدًا لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لون الجبن بنيًا



مقادير لازانيا الدجاج:
لازانيا شرائح
خلطة بشاميل 
صدور دجاج 
جبنة فيتا 
جبنة بارميزان 
لبن 
صلصة 
طماطم 
بصل 
كريمة لباني 
ثوم 
زيت 
ملح 
فلفل أسود 
زبدة 
زعتر 
طريقة تحضير لازانيا الدجاج والخضار بالبشاميل:

-يوضع دقيق مع زبدة لعمل البشاميل ويحرك جيدًا، ثم يضاف لبن وكريمة لباني ويقلب ثم يرفع قبل أن يثقل قوامه.
-توضع صلصة طماطم وقليل من البشاميل في طاجن زجاجي.
-يفرم بصل وثوم ويوضعا في طاسة بها زيت على النار مع زعتر طازج مفروم.
-تضاف قطع صدور الدجاج وملح وفلفل وكريمة لباني وقليل من الدقيق.
-يوضع جزء من البصل والثوم في طاسة أخرى على النار مع صلصة طماطم ويقلب قليلا.
-يضاف إليها الماء وتغلى مع ملح وفلفل ثم تفرد شرائح اللازانيا، ويوضع عليها الجبنة الفيتا وشريحة لازانيا أخرى.
-توضع شرائح اللازانيا في الطاجن وتضاف إليها جبنة ثم صوص.
-تكرر الطبقات مرة أخرى، ثم تصب صلصة الطماطم وصوص البشاميل ثم جبنة بارميزان مبشورة.
- تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج اللازانيا وتقدم.

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