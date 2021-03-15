من أشهى الأكلات الإيطالية.. طريقة عمل اللازانيا

إذا كنت من عشاق المطبخ الايطالى فلن تجدين أشهى من اللازانيا إليك وفقا لموقع ministbaker وصفتين لتحضير اللازانيا





لازانيا الجبن







لازانيا الجبن بالمقادير



نصف كوب جبن كريمى

2 بيضة

50 جم زبدة

أوراق للازانيا

1/2 ملعقة صغيرة ملح





كيفية تجهيز اللازانيا:

1. نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.



2. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.



3. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح







4.قومى برص اللأزانيا حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن و غطي بورق ألمنيوم و اخبزيها في فرن محمى جيدًا لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لون الجبن بنيًا





