الخنيسي: أخذنا راحة استعدادا للزمالك.. والمباراة صعبة

قال طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، إن مباراة فريقه أمام الزمالك في دوري الأبطال، ستكون صعبة، فى اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.





وأوضح الخنيسي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عشية المباراة، أن المباراة أمام واحد من أقوى فرق أفريقيا ، نركز في المباراة بقوة، والمدرب معين الشعباني قام بإراحة عدد كبير من اللاعبين في مباريات الدوري من أجل التحضير لهذا اللقاء الهام".





ويحتل الترجي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر بـ5 نقاط، ثم الزمالك بنقطتين، وتوينجيت السنغالي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.