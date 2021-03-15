وقف اللقاح ودول كبرى تغلق مجددًا.. تفاصيل الموجة الثالثة من كورونا في أوروبا

بريطانيا

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 52 وفاة و4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، كما أكدت وزارة الصحة في بريطانيا في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 125516، فيما إجمالي عدد الإصابات 4258438.





ألمانيا وفرنسا

وسجلت ألمانيا اليوم الاثنين زيادة أخرى في الحالات، أما في فرنسا فالوضع مرعب تحديدًا في العاصمة باريس منذ عطلة نهاية الأسبوع ، حيث تم نقل حوالي 100 مصاب بفيروس كورونا من المنطقة، مع زيادة الضغط على المستشفيات.

و قال وزير الصحة، أوليفييه فيران، إنه يدخل إلى وحدات العناية المركزة مريض كورونا كل 12 دقيقة.