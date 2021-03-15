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أصل الحكاية

وقف اللقاح ودول كبرى تغلق مجددًا.. تفاصيل الموجة الثالثة من كورونا في أوروبا

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:38 م
صدى البلد
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رشا عوني
بعد أسابيع من الاستقرار النسبي في عدد حالات إصابات و وفيات كورونا ، بدأت الموجة الثالثة من كورونا تتفشى في أنحاء أوروبا وظهرت بشكل واضح في العديد من الدول الكبرى حيث تزايدت حالات الإصابة خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ وفقًا للتقارير الواردة من جميع الدول . 

بريطانيا

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 52 وفاة و4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، كما أكدت وزارة الصحة في بريطانيا في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 125516، فيما إجمالي عدد الإصابات 4258438.


ألمانيا وفرنسا

وسجلت ألمانيا اليوم الاثنين زيادة أخرى في الحالات، أما في فرنسا فالوضع مرعب تحديدًا في العاصمة باريس منذ عطلة نهاية الأسبوع ، حيث تم نقل حوالي 100 مصاب بفيروس كورونا من المنطقة، مع زيادة الضغط على المستشفيات.

و قال وزير الصحة، أوليفييه فيران، إنه يدخل إلى وحدات العناية المركزة مريض كورونا كل 12 دقيقة.


إيطاليا
أما إيطاليا التي كانت من أكثر الدول التي عانت من كورونا في الموجة الأولى، فيبدو أنها ستدخل نفس التجربة مرة أخرى، حيث عادت لفرض قيود الإغلاق والحظر، كما تم منع المواطنون من السفر بين المناطق اعتبارًا من اليوم وقيل لهم إن المنطقة بأكملها ستُعتبر "منطقة حمراء" خلال عطلة عيد الفصح، وذلك كما حدث في مارس الماضي حينما كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض الإغلاق الكامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي قد قال إن القواعد ضرورية لأننا "للأسف نواجه موجة جديدة من الإصابات" ، وهي حقيقة قاتمة بعد 12 شهرًا من البؤس الوبائي.

أزمة لقاح أسترازينيكا 
ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة "رويترز" البريطانية بأن المخاوف من التقارير التي ربطت بين الإصابة بالجلطات وجرعات لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، والذي أنتجته جامعة أكسفورد البريطانية، أبطأ خطة الاتحاد الأوروبي للتلقيح، وهو ما سيؤثر على تعافي الاقصادات المتداعية بسبب الوباء.

وأوقفت أيرلندا والنمسا والدنمارك والنرويج استخدام لقاح كورونا التابع لشركة أسترازينيكا وسط مخاوف من أن تتسبب الجرعات في تكون جلطات دموية.

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