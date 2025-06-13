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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خريطة الضربات الإسرائيلية على إيران وأهمية المواقع المستهدفة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الجمعة، عملية عسكرية معقدة على الأراضي الإيرانية استهدفت عشرات المواقع الحيوية في العاصمة طهران ومحيطها، ضمن ما وصفته تل أبيب بـ"ضربة استباقية دقيقة" ضد البرنامجين النووي والعسكري الإيراني. وفيما يلي تفاصيل أبرز المواقع التي تعرضت للقصف وأهميتها الاستراتيجية:

مراكز القيادة والسيطرة

مقر القيادة العامة للقوات المسلحة: أهم مركز عسكري في إيران، مسؤول عن تنسيق وإدارة كافة العمليات الدفاعية والهجومية على مستوى الدولة، استهدافه يمثل ضربة مباشرة لبنية القيادة العسكرية الإيرانية.

محل إقامة علي شمخاني: 

شمخاني يعد من أهم الشخصيات الأمنية الإيرانية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، واستهداف مقر إقامته يحمل رسالة سياسية وعسكرية لإضعاف دوائر صنع القرار الأمني الإيراني.

الأحياء الاستراتيجية في شمال طهران وهي قيطریه، نياوران، کامرانیه، اندرزكو، سعادت آباد، فرحزادي، مرزداران، ازكل، شهرآرا: جميعها أحياء راقية تضم مقرات للحرس الثوري ومسؤولين سياسيين وأمنيين، إضافة إلى منشآت عسكرية سرية وأماكن إقامة قيادات عليا.

مدينة الشهيد چمران نوبنياد، مدينة الشهيد دقایقی: مناطق سكنية عسكرية حساسة تستخدم كمراكز لتجمع الحرس الثوري وتخزين الأسلحة وإدارة العمليات الخاصة.

مجمع الأساتذة في ميدان الكتاب بسعادت آباد: قد يستخدم في أنشطة بحثية أو صناعية لها علاقة بالأبحاث العسكرية والنووية الإيرانية.

البنية التحتية العسكرية والصناعية

غرب طهران وچیتگر: تضم منشآت صناعية وأمنية، ومن المرجح وجود بنى تحتية للدفاع الجوي أو مخازن أسلحة.

گرمدره: منطقة صناعية غربية تحتوي على منشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية أو اللوجستية العسكرية.

مجمع أركیده في ستارخان: مجمع تجاري قد يتضمن ورشات دعم تقني أو مخازن معدات لها علاقة بالصناعات الدفاعية.

نارمك، شرق طهران: من المرجح احتواؤها على مراكز تخزين أسلحة أو مقرات صغيرة داعمة للأنشطة العسكرية.

منشآت النقل العسكري الحساسة

مطار مهرآباد الدولي: يُستخدم لأغراض النقل العسكري والمدني، واستهدافه يشكل شللاً للحركة الجوية المرتبطة بإدارة العمليات العسكرية الإيرانية.

مجمع محلاتي العسكري: منشأة نووية وعسكرية من أهم المنشآت في قلب العاصمة، استهدافه يوجه ضربة مباشرة للبرنامج النووي الإيراني.

الدلالة العسكرية للضربة

ركزت إسرائيل في ضربتها على رأس الهرم القيادي، ومراكز تطوير الأسلحة، والمقرات النووية المرتبطة بالحرس الثوري، بهدف شل القدرات الإيرانية على التصعيد في حال الرد.

الاختيار الدقيق لمواقع في عمق العاصمة طهران يعكس حجم المعلومات الاستخباراتية التي تمتلكها إسرائيل داخل إيران.

استهداف مطار مهرآباد يؤشر إلى محاولة قطع خطوط الإمداد الجوية العسكرية، وتقييد حركة النقل اللوجستي بين القيادات العسكرية الإيرانية.

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