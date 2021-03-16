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بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
توصلت دراسة إلى أنه يمكن اكتشاف فيروس كورونا Covid-19 بدقة عن طريق مسحات من الجلد يتم فركها على الوجه أو الرقبة أو الظهر. 

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الطريقة الوحيدة في الوقت الحالي للكشف الموثوق به عن فيروس كورونا Covid-19 هي المسحات شديدة التوغل التي تصعد إلى الأنف أو مؤخرة الحلق. 

وأوضحت الصحيفة أن الباحثين في جامعة سري يقولون إن "الزهم" وهي مادة شمعية تصنعها غدد خاصة في الجلد، تتغير بفعل فيروس كورونا ويمكن بالتالي استخدامها للكشف عن علامات العدوى. 

وأضافت أنه تم تجنيد سبعة وستين مريضًا في المستشفى للدراسة بين مايو ويونيو 2020، ومن بين هؤلاء تم تشخيص 30 مصابًا بـ Covid-19 و 37 تم اختبارهم سلبيًا. 

تم أيضًا مسح الجزء العلوي الأيمن من ظهر جميع المشاركين لامتصاص عينات الدهون، وتم طي شاش ستة بوصات في ثلاثة بوصات مرتين لعمل وسادة قياسها بوصتان في بوصتين. 

قام الطبيب بمسح الوسادة على ظهر المريض لمدة عشر ثوان وتم تطبيق الضغط بشكل موحد".

وتم شحنها على الفور إلى مختبر جامعة ساري حيث تم تخزينها لمدة سبعة أيام في درجة حرارة الغرفة لضمان موت أي فيروس بشكل طبيعي.
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