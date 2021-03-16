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سيارات

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:31 م
صدى البلد
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صبرى طلبه

اعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية أول صور رسمية لسيارتها الكهربائية بالكامل EV6  الجديدة موديل 2022، والتى تعتبر سيارة ليست مخصصة للبيع ، وانما هى طراز كهربائى مخصص وليس للاسواق العالمية .

وتظهر الصور الرسمية للسيارة كيا EV6  الجديدة موديل 2022 ، التى تم نشرها أنها تحصل على نفس قاعدة العجلات E-GMP مثل أيونيك 5، و تتبنى فلسفة تصميم جديدة من كيا، والتي ستُعمم بعد ذلك في جميع موديلات الشركة المستقبلية .

وتركز فلسفة كيا بسيارتها الجديدة EV6 الكهربائية موديل 2022  على خمس ركائز أساسية للتصميم، والتي أسمتها الشركة كالتالي: "Bold for Nature" و"Joy for Reason" و"Power to Progress" و"Technology for Life" و"Tension and Serenity".

وياتى التصميم الخارجى للسيارة كيا EV6 الكهربائية موديل 2022  بمصابيح أمامية مذهلة ومصابيح نهارية ليد، لتشكل وجه النمر القوي، وهو تقدم في التصميم يستحضر شبك أنف النمر من كيا، كما تحصل أيضًا على زجاج أمامي مائل للخلف، وواجهة خلفية جريئة مع مصابيح خلفية ليد بترتيب معقد.

بالإضافة إلى خط يمتد على طول الجزء السفلي من الأبواب، وأعمدة C مائلة.

اما المقصورة الداخلية للسيارة EV6 الكهربائية موديل 2022  ستحصل على ، شاشة منحنية تشمل كلًا من لوحة العدادات الرقمية وشاشة الملاحة، وتتميز أيضًا بمقود مزدوج القضبان يُشبه المستخدم في جينيسيس GV80، في حين يتم التحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من خلال أزرار شاشة لمسية، ونُلاحظ أيضًا أن المقاعد مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره.

واوضحت شركة كيا انها تخطط للكشف الرسمي عن السيارة EV6 الكهربائية موديل 2022  في وقت لاحق من هذا الشهر، وفي حين أن مواصفات السيارة لا تزال مجهولة .

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل
كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل
كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل
كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل
كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل
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