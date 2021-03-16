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عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:34 م
صدى البلد
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اسماء محمد
يأتي القرنفل من شجرة القرنفل دائمة الخضرة ، وهي موطنها إندونيسيا ولكنها تنمو الآن في جميع أنحاء العالم ولها فوائد متعددة فى تسكين الالام وعلاج العديد من الامراض والوقاية منها .

وإلى جانب فوائده العلاجية يمتلك القرنفل قدرات خاصة فى مكافحة الفطريات والطفيليات وتقوية المناعة وهذا ما سنستعرضه في التقرير التالى وفقا لما جاء فى موقع " thecandidadiet " .

يحتوي القرنفل على مجموعة متنوعة من المكونات المضادة للفطريات ، بما في ذلك:
يوجينول
يوجينيل أسيتات
كاريوفيلين
ايوكاريوفيلين
الأوجينول هو الأقوى ، مع خصائص مطهرة ثبت أنها تقتل خلايا خميرة المبيضات. الأوجينول هو أيضًا منشط للجهاز المناعي ، مما يعني أنه يساعد على زيادة قدرات الجسم على مكافحة الأمراض، ويعني النشاط المضاد للفطريات القوي للقرنفل أنه يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الالتهابات الفطرية والأعراض المرتبطة بالفطريات ، مثل:
 
فرط المبيضات
قدم الرياضي
غاز
الانتفاخ
رائحة الفم الكريهة (رائحة الفم الكريهة)
الم
مضاد للفطريات

أظهرت الدراسات أن زيت القرنفل الأساسي سريع وفعال في قتل الالتهابات الفطرية، وجدت دراسة أجريت عام 2001 أن زيت القرنفل له "تأثير قتل سريع" على بعض خلايا الخميرة ، وأن نشاطه كمبيد للفطريات على المبيضات البيضاء كان مشابهًا لمطهرات المستشفيات مثل بوفيدون اليود وكلوروكسيلينول.

أظهرت دراسة أخرى في عام 2009 أنه عند استخدام زيت القرنفل وزيت الأوجينول معًا ، كان لهما تأثيرات كبيرة مضادة للفطريات ضد أنواع مختلفة من الفطريات ، بما في ذلك تلك التي أصبحت مقاومة للعقاقير الصيدلانية مثل الفلوكونازول.

مضاد للطفيليات
يُعتقد أن الأوجينول الموجود في القرنفل يساعد في محاربة الطفيليات في الأمعاء عن طريق إذابة الغلاف الخارجي لبيض الطفيليات، يكون هذا أكثر فاعلية عند استخدامه مع الجوز الأسود وخشب الشيح ، حيث يسهل الأوجينول على الجوز الأسود والأفسنتين غزو البيض وكسر دورة حياة الطفيليات.

تقوية جهاز المناعة
إن الصفات المطهرة القوية للأوجينول في زيت القرنفل لا تقتل خلايا الخميرة فحسب ، بل تحفز أيضًا إنتاج الخلايا المناعية في الجسم، أظهرت الدراسات أن القرنفل يمكن أن يعزز استجابة جهاز المناعة العضدي ، مما يعزز قدرة الجسم على درء العدوى المستقبلية.
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