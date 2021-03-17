ما هو تعريف الربا في العالم المعاصر؟ علي جمعة يجيب.. فيديو

ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول "ما هو تعريف الربا في العالم المعاصر، هل هو القرض بأضعاف مضاعفة؟





وفي إجابته على السؤال، قال علي جمعة، "سيدنا عمر بن الخطاب، ورد عنه أنه قال "تمنيت لو أن رسول الله حدثنا في الربا" أي حديثا قاطعا ، فسيدنا عمر لم يفهم الربا جيدا، والأئمة الأربعة قالوا إن علة الربا تعبدية، ولم يعلموا هويتها، لان المشركين قالوا كما ورد القرآن الكريم "ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا".





وذكر أنه من الناحية الإقتصادية الاثنين سواء، فمثلا "شخص عنده ثلاجة وجاءه شخص ليشتريها منه بألف جنيه، فطلب المشتري الدفع بالأجل، بزيادة على السعر قدرها 1200" ومن الناحية، الأخرى "شخص عنده ثلاجة وعرضها للبيع بألف جنيه، فذهب المشترى، لمؤسسة يأخذ منه الألف جنيه ويسدده 1200 جنيه، وذهب للبائع ودفع له الألف جنيه ليشتري الثلاجة".





وتابع: بالقياس هنا الحالتين مثل بعضهما، ولكن الأولى بيع حلال، والثانية، ربا حرام، منوها أنه بالتعمق في عموم الناس وتفسير المسألة المتعلقة بحالة الربا، وجدنا أن سحب 1000 جنيه ذهب وردهم 1200، هنا نكون بعنا 1000 وحدة، مقابل 1200، وهذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة في السوق، فالألف جنيه، بيعت 1200 ، فلم تعد قيمة الألف جنيه ثابتة، وأصبحت مع الزمن 1200، وهنا يكون معيار المقياس للأسعار في السوق يرتفع 200 جنيه على الألف أي بنسبة 20%، وهو مايعرف الآن بالتضخم، والمتضرر في التضخم هم الفقراء.





وأضاف أنه مع عموم هذه المسألة لن تقف عند نسبة 20% على حسب كل معاملة، فهنا نكون وضعنا الفقراء في حالة صعبة ، ولكن الإسلام دائما ما ينظر إلى الفقراء، فأوجب لهم في أموال الأغنياء 2،5% ومن ناحية أخرى حرم معاملات الربا، حتى يثبت الأسعار ولا يحدث التضخم في النظام النقدي.





وأوضح، أن الزمن الآن تغير وأصبح التعامل بالأموال النقدية بدلا من الجنيه الذهب الذي كان يتم العمل به قديما، ومع ذلك لم يتم الاستغناء عن الذهب والفضة، ولكن الأموال النقدية تترجم قيمة الذهب والفضة.



