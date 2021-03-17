شاهد إطلالة جذابة لـ رانيا منصور عبر انستجرام

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





ظهرت الفنانة رانيا منصور بأطلالة جذابة ، وعلقت علي الصورة قائلة : عامل الناس بأخلاقك لا اخلاقهم .





ويعرض حاليا للفنانة رانيا منصور، مسلسلها الجديد «أسود فاتح» عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد.نت الإلكترونية.





مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.