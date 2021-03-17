تشيلسي يتقدم على أتلتيكو مدريد ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بتقدم تشيلسي بهدف نظيف، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.





الشوط الأول كان متكافئًا بين الفريقين، لكن دون وجود فرص خطيرة من الطرفين على أي من المرميين.





واستطاع المغربي حكيم زياش تسجيل الهدف الأول لـ تشيلسي في الدقيقة 34، بعد تلقيه تمريرة رائعة من تيمو فيرنر، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.



