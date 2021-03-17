تشيلسي يتقدم على أتلتيكو مدريد ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بتقدم تشيلسي بهدف نظيف، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
الشوط الأول كان متكافئًا بين الفريقين، لكن دون وجود فرص خطيرة من الطرفين على أي من المرميين.
واستطاع المغربي حكيم زياش تسجيل الهدف الأول لـ تشيلسي في الدقيقة 34، بعد تلقيه تمريرة رائعة من تيمو فيرنر، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:
في حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: كيفين تريبير - سافيتش - خيمينيز - رينان لودي
خط الوسط: ماركوس لورينتي - كوكي - ساؤول نيجيز - يان كاراسكو
خط الهجوم:جواو فيليكس - لويس سواريز.
وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:
في حراسة المرمى: إدواردو ميندي
خط الدفاع:سيزار أزبيلكويتا - كيرت زوما - أنتوني روديجير
خط الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو
خط الهجوم: حكيم زياش - كاي هافرتز - تيمو فيرنر.
وكانت مباراة الذهاب" مباراة أتلتيكو مدريد" قد انتهت بفوز الضيوف تشيلسي بهدف نظيف.