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رياضة

أول تعليق من نور الشربيني بعد تتويجها ببطولة بلاك بول المفتوحة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:48 م
نور الشربيني
نور الشربيني
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مصطفى كرم

احتفلت اللاعبة المصرية نور الشربيني بتتويجها ببطولة بلاك للاسكواش بعد الفوز على الأمريكية اماندا صبحى.

ونشرت نور الشربيني على حسابها بتويتر صورة وعلقت قائلة: "الحمد لله بطلة بلاك بول المفتوحة".

توجت المصرية نور الشربينى المصنفة الاولى عالميا ببطولة بلاك للاسكواش بعد فوزها على الأمريكية اماندا صبحى المصنفة السادسة عالميا بنتيجة 3 /1.

وكانت نور الشربينى تأهلت للمباراة النهائية بعد فوزها على النيوزيلندية جويل كينج 3/0 فى الدور قبل النهائي وتغلبت اماندا صبحى على المصرية سلمى هانى 3/1 من نفس الدور.

بدأت فعاليات البطولة يوم 12 مارس من الشهر الجاري وتنتهى يوم 18من الشهر نفسه بمشاركة 48لاعبة من المصنفات عالميا وتبلغ جوائز البطولة 175الف دولار لاصحاب المراكز الأولى.

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