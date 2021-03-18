أول تعليق من نور الشربيني بعد تتويجها ببطولة بلاك بول المفتوحة

احتفلت اللاعبة المصرية نور الشربيني بتتويجها ببطولة بلاك للاسكواش بعد الفوز على الأمريكية اماندا صبحى.



ونشرت نور الشربيني على حسابها بتويتر صورة وعلقت قائلة: "الحمد لله بطلة بلاك بول المفتوحة".



توجت المصرية نور الشربينى المصنفة الاولى عالميا ببطولة بلاك للاسكواش بعد فوزها على الأمريكية اماندا صبحى المصنفة السادسة عالميا بنتيجة 3 /1.

وكانت نور الشربينى تأهلت للمباراة النهائية بعد فوزها على النيوزيلندية جويل كينج 3/0 فى الدور قبل النهائي وتغلبت اماندا صبحى على المصرية سلمى هانى 3/1 من نفس الدور.

بدأت فعاليات البطولة يوم 12 مارس من الشهر الجاري وتنتهى يوم 18من الشهر نفسه بمشاركة 48لاعبة من المصنفات عالميا وتبلغ جوائز البطولة 175الف دولار لاصحاب المراكز الأولى.