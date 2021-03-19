متلازمة ضغط العصب .. أعراضها وأبرز أنواعها

متلازمة انضغاط العصب أو ضغط العصب من الأمراض التى لا يعرفها عدد كبير منا بالرغم من أنها ليست نادرة، وفيها تتأثر أعصاب الجذع والأطراف، وتشمل الأعراض الشائعة الألم والخدر وضعف العضلات في موقع العصب.





وفقا لموقع "healthline" تحدث متلازمات انضغاط الأعصاب بسبب الإصابات المتكررة ويمكن أن تلعب الحالات الطبية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض السكري أو قصور الغدة الدرقية دورًا أيضًا.





تُعرف متلازمة ضغط العصب أيضًا باسم:





متلازمة انحباس العصب

اعتلال الأعصاب الانضغاطي

اعتلال الأعصاب

العصب المحاصر

الأنواع الشائعة





هناك عدة أنواع مختلفة من متلازمات انضغاط الأعصاب كل واحد يؤثر على عصب محيطي مختلف وفيما يلي بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من متلازمات انضغاط الأعصاب:





متلازمة النفق الرسغي

متلازمة النفق الرسغي هي أكثر أنواع متلازمة ضغط العصب شيوعًا. يحدث عندما يتم ضغط العصب المتوسط ​​عند الرسغ. يمتد العصب المتوسط ​​من أعلى الذراع إلى الإبهام. عند الرسغ ، يمر من خلال هيكل يسمى النفق الرسغي. قد يؤدي الضغط الزائد على الرسغ إلى التورم ، مما قد يؤدي إلى متلازمة النفق الرسغي.





متلازمة النفق المرفقي

متلازمة النفق المرفقي هي ثاني أكثر أنواع متلازمة ضغط العصب شيوعًا. يُعرف أيضًا باسم اعتلال العصب الزندي أو انحباس العصب الزندي عند الكوع ، ويحدث عندما يتم ضغط العصب الزندي في الكوع. العصب الزندي هو المسؤول عن الإحساس الذي تشعر به عندما تصطدم بعظمك المضحك. يمر بالقرب من الجلد عند الكوع. قد يؤدي الضغط المفرط على الكوع إلى حدوث تورم ، مما قد يؤدي إلى متلازمة النفق الزندي.





أنواع أخرى

من المرجح أن تحدث متلازمة الانضغاط في المواقع التي تمر فيها الأعصاب من خلال هياكل تشبه الأنفاق.. فيما يلي بعض الأنواع النادرة من متلازمة ضغط العصب:





متلازمة ضغط العصب فوق الكتف، وهذا يؤثر على فوق الكتف العصبية ويمكن أن تسبب أعراض في الكتف.

متلازمة قناة جويون، تؤثر هذه المتلازمة على العصب الزندي ويمكن أن تؤثر على وظيفة اليد.

ألم الفخذ المذلي، يؤثر هذا على العصب الجلدي الجانبي ويمكن أن يسبب أعراضًا في الفخذ الخارجي.

متلازمة ضغط العصب الكعبري، تؤثر هذه المتلازمة على العصب الكعبري الذي يمتد بطول الذراع. يمكن أن يؤثر على وظيفة الرسغ واليد والأصابع.