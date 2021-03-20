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أخبار البلد

أبو صدام: القطاع الزراعي يستخدم ما يقرب من 60 مليار متر مكعب سنويا

السبت 20/مارس/2021 - 01:12 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أن قلة المياه هي أكبر مشكلة تواجه القطاع الزراعي في مصر خلال السنوات المقبلة لافتا ان القطاع الزراعي يستخدم ما يقارب 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه المتوفرة في مصر بنسبة تزيد عن 85% من كل المياه المتاحة للاستخدام في مصر.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات له اليوم ، أن الحكومة المصرية تبذل جهود جبارة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة رغم قلتها بالمقارنة بعدد السكان الكبير والطموح في زيادة المساحة المنزرعة لتغطية الاحتياجات المتزايدة من المنتجات الزراعية.

وتابع أبو صدام أنه في هذا الإطار فقد قامت الحكومة بالحفاظ على نهر النيل كمورد أساسي للمياه والذي تحصل مصر منه على حصة ثابتة منذ عام 1959 وهي 55.5 مليار متر مكعب سنويا وسنت مصر القوانين لتغليظ العقوبات على التعدي عليه أو تلويثه كما عملت على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي واستخدامها مرات عديده بالاضافه الي تعديل التركيبه المحصوليه والحد من زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه وتقليل الفاقد من المياه بضخ مليارات الجنيهات لتبطين الترع وتحويل نظم الري القديمة إلي طرق حديثة لتقليل استهلاك المياه مع رفع كفاءة محطات الرفع وصيانتها باستمرار.

كما اتجهت الدولة في الفترة الأخيرة للحد من إهدار المياه الجوفية وتقنين استخدامها باعتبارها المورد الثاني للمياه في مصر والذي يوفر نحو 6 مليار متر مكعب سنويا والعمل على زيادتها بتوفير الآلات والمعدات لحفر الآبار الجوفية كما سعت الحكومة للاستفادة القصوى من مياه الأمطار وإنشاء مخرات السيول لحصاد الأمطار حيث بلغت المياه التي تحصدها مصر سنويا من الامطار نحو1.3 مليار متر مكعب سنويا.

وأوضح أبو صدام ان مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها المائية التاريخية من نهر النيل المورد الرئيسي لمصر من المياه وان اتجاه مصر للحفاظ المياه وترشيدها وتعظيم الاستفادة منها لا تعني أنها قد تفرط في نقطة مياه واحدة وإن صمت الشعب المصري علي الاستفزازات الاثيوبيه إنما ينبع من ثقته الكبيره في قيادته الحكيمة .

وأكد على أن كل الشعب المصري جنود رهن إشارة القيادة السياسية إذا احتاجت الأمور لذلك .

وتابع عبدالرحمن ان مياه النيل تجري في عروق المصريين وان المساس بمياه النيل هو اعتداء واضح وصريح علي حياة كافة المصريين.

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