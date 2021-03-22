لقاءات مهمة لأندية الإسكندرية في دوري كرة السلة

يقام لقاءان هامان في الإسكندريه غدا الاثنين في اطار لقاءات الجولة الثانية من الدور التمهيدي الثاني لدوري السوبر لكرة السلة رجال حيث :-





يلاقي الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري نظيره فريق الزمالك علي صالة دكتور كمال شلبي بمقر نادي الاتحاد بالشاطبي في الخامسة والنصف مساءا.





ويدخل الاتحاد اللقاء في المركز الثالث برصيد ١٤ نقطة من 6 انتصارات وهزيمتين.





ويذاع اللقاء علي قناة اون تايم سبورت٢ بتعليق وليد ابو سريع.





وعلي الجهة الاخرى يتلاقى الشقيقين سبورتنج وسموحة في الثامنة والنصف مساءا علي صالة نادي سموحة.





ويدخل سبورتنج اللقاء في المركز الرابع برصيد ١٢ نقطة من اربع انتصارات واربع هزائم، ويدخل سموحة اللقاء برصيد ١١ نقطة في المركز الخامس من ثلاث انتصارات وخمس هزائم.



