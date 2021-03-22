انتهاء كورونا .. خبيرة الفلك مليكة تكشف عن المتوقع في 2021 وحظوظ الأبراج هذا العام

كشفت خبيرة علم الفلك "مليكة" أن عام ٢٠٢٠ لم ينته بعد وستنطوي صفحته في نهاية شهر مارس الحالي، ليبدأ العام الجديد ٢٠٢١، بشكل أفضل من العام الماضي.

وأوضحت خبيرة علم الفلك والأبراج " مليكة" خلال لقائها مع موقع "صدى البلد"، أن عام ٢٠٢١ سيكون أفضل بكثير من العام الماضي، وأغلب الأبراج سيكون حظها جيدا وأفضل من عام ٢٠٢٠.

وأفادت خبيرة علم الفلك، أن هذا العام ستنتهى كورونا وستصبح الأجواء والأحوال أفضل من السابق، لافتة إلى أن العام الجاري سيبدأ في نهاية هذا الشهر، لتظهر الأمور الجيدة لهذا العام.

وأشارت إلى أن أغلب الأبراج سيكون حظها جيدا، خاصة برج السرطان والأسد والقوس والعقرب وغيرها من أبراج، محذرة برج الأسد من برج الدلو حيث من المتوقع أن برج الدلو سيغدر بالأسد هذا العام ولن يكون بينهما ارتباط أو علاقة جيدة.