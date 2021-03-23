في مثل هذا اليوم .. إنشاء ذاكرة مصر الحديدية "دار الكتب والوثائق"

يصادف اليوم 23 مارس من كل عام ذكرى إنشاء "دار الكتب والوثائق المصرية" عام 1870، والتي تعود فكرة إنشائها لقرار الخديوي إسماعيل، وأطلق عليها الكتبخانة الخديوية، لتصبح منارة ثقافية وذاكرة حديدية لتاريخ مصر السيادي والاقتصادي والسياسي، في عصور مختلفة، وذلك لإمتلاكها أكبر مجموعة نادرة من الوثائق والمخطوطات والعملات والبرديات واللوحات من عصور مصر الفرعونية والرومانية والفاطمية ومقتنيات الأسرة العلوية.





57 ألف مخطوطة وأكثر من 3 ألاف ورقة بردي من عصور مختلفة

وتحتوي دار الكتب المصرية بشكل عام على حوالي 57 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن، والتي تتميز بتنوع واختلاف موضوعاتها على مدار التاريخ، كما تضم مجموعة قيّمة من أوراق البردي المصنوعة فى مصر الفرعونية والتى تقدر بحوالي 3 آلاف بردية في شتى المجالات مثل عقود الزواج والبيع والإيجار والتي يعود تاريخها إلي العام 705 ميلادي، بالإضافة إلي مجموعة من النقود العربية والإسلامية ولعل أقدمها يعود إلى العام 696 ميلاديا.





ويحتفظ هذا الصرح العريق بالعديد من الكنوز داخل جدرانه مثل النقود الإسلامية والتى يصل عددها طبقا للجرد الأخير إلى حوالي 13214 قطعة، كما يوجد بها كتالوج زمني لتلك العملات والقوالب والميداليات الإسلامية.

وثائق للعديد من الدول الافريقية والشرق أوسطية

ولا تقتصر الوثائق الموجودة بدار الكتب على ما يتعلق بتاريخ مثل فقط، وإنما تشتمل على وثائق تتعلق بدول عربية وأفريقية وشرق أوسطية مثل "السودان وشبة الجزيرة العربية والشام والعراق والمغرب العربي وتركيا وإيران وإثيوبيا والصومال وأوغندا وكينيا".





وتقسم الوثائق في الدار إلى عدة أقسام تخصصية لحفظ الوثائق المتعلقة بنفس المجالات مع بعضها وعدم الخلط بين الموضوعات والحفاظ على السلسلة الزمنية مرتبة وغير متشابكة وجاء الأقسام كالتالي:





قسم الوثائق السيادية: وهي التي تتعلق بالمؤسسات السيادية مثل "ديوان الجهادية – الديوان العالي السلطاني – حجج الأمراء والسلاطين – أرشيف وزارة الخارجية".





قسم الوثائق الإقتصادية: ويحتوي على الوثائق المتعلقة بديوان الروزنامة، وبيت المالية ووزارة الاقتصاد.





قسم الوثائق القانونية: ويختص بإثبات الحقوق والاستدلال القانوني وتضم مجموعة قيمة من الوثائق مثل "محكمة القسمة العسكرية – محكمة الباب العالي – محكمة مصر الشرعية".





قسم وثائق ذات طبيعة إنسانية ودولية: مثل مذكرات الزعماء ووثائق الحجاز والشام والأزهر الشريف، ووثائق قناة السويس.



