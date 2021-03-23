شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة لها مع الفنان أحمد فؤاد سليم .



وظهرت نهال عنبر مع أحمد فؤاد سليم من كواليس تصوير مسلسل الطاووس وعلقت قائلة "‬‏‪الفنان احمد فؤاد سليم من مسلسل#الطاوس







مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.