بعد انخفاضها لأشهر.. قفزة بإصابات كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت لليوم الثالث على التوالي أكثر من 400 إصابة بالوباء.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الوزارة إنها سجلت 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الحالات 386300.





وأضافت الوزارة أنها سجلت 306 حالة تعافٍ جديدة من وباء كورونا، ليصبح الإجمالي 375471 حالة.





كما سجلت الوزارة 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 6624 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4205 والحالات الحرجة 627 حالة.