الخطيب يتفقد نادي سموحة.. ويشيد بإنجازات عامر

حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على اصطحاب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في جولة تفقدية داخل النادي على هامش زيارة الأخير .









وأشاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بكافة الانشاءات والتطورات التي يمتلكها نادي سموحة في كافة القطاعات .









ورحب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بنظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال زيارته لفرع النادي بسموحة وسط استقبال حافل من الجميع.













وأكد المهندس فرج عامر أن محمود الخطيب يعد أحد آبرز نجوم الكرة المصرية مشيرا إلي تمكنه من الارتقاء بالنادي الأهلي الذي يعد أحد أهم الاندية على مستوي العالم .













ومن جهة أخري وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر إلي محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على حفاوة الاستقبال .













وأكد الخطيب خلال كلمته داخل نادي سموحة أن التعاون الرياضي يشمل كافة الأندية من أجل مساندة الدولة المصرية .













وتابع محمود الخطيب: نأمل في تواصل المسئولين والرياضيين خلال الفترة القادمة للنهوض بالرياضة المصرية .









وفي نهاية اللقاء داعب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المتواجدين خلال تسليم درع النادي بقوله :"طلعوا بقى شائعات اني جاي أتعاقد مع المهندس فرج عامر عشان يلعب للاهلي السنة الجاية".