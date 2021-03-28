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رياضة

منتخب إيطاليا يسعى لمواصلة الانتصارات أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم

الأحد 28/مارس/2021 - 10:17 ص
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
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عبدالله هشام
يحل منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم ضيفا ثقيلا علي منافسه بلغاريا اليوم في تمام الساعة التاسعة الا ربع علي ملعب فاسيل ليقسكي ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهله لكأس العالم قطر 2022 . 

ويسعي منتخب ايطاليا لمواصلة الانتصارات وحسم الصعود الي نهائيات كأس العالم في حين يحاول منتخب بلغاريا تعويض الخسارة القاسية امام سويسرا بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف .

وكان منتخب ايطاليا حقق الفوز علي ايرلندا الشمالية بتيجة هدفين دون رد سجلهم دومينيكو بيراردي وشيرو ايموبيلي

ويحتل منتخب سويسرا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع ايطاليا صاحب المركز الثاني ، في حين جاء ليتوانيا وبلغاريا وأيرلندا في قاع الترتيب بدون رصيد من النقاط . 
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